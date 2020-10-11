Известная фитнес-модель Лекси Кай показала себя и рассказала о влюбленности

На фото красотка показала себя в больших сапогах, коротких шортах и топе. Модель решила оставить волосы распущенными, а сама присела у края дороги. Лекси улыбалась и демонстрировала свой ножки, расставив их. На втором фото Кай уже позировала на дереве, задрав одну ногу на него. Звезда также продемонстрировала упругую пятую точку, развернувшись спиной к камере. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Какая женщина не влюбляется в одежду?", - написала звезда.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Такая красивая", "Я люблю все твои наряды", "Всегда потрясающая Лекси", "Я бы хотел с тобой фотосессию", "Ты очень милая леди", "Боже, почему ты такая красивая", "Потрясающая красота!", "Привет, отличные снимки", "Вау, ты невероятно красива", "Великолепный хун", "Такая красивая дама".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Лекси Кай показала достоинства с пикантного ракурса.

Модель активно показывает в социальной сети Инстаграм, как занимается спортом в любое время и при этом очень счастлива. По словам Лекси, она рада иметь такое телосложение и быть даже слегка пухлой.

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