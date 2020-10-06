Американская фитнес-модель Лекси Кай показала томные изгибы с новой стороны

Уже много лет Лекси занимается спортом, ухаживает за собой и старается подчеркнуть: не важно, как вы выглядите, главное чувствовать себя хорошо. Поэтому девушка продолжает рассказывать, как заниматься даже дома и как питаться без того, чтобы набрать лишнее.

Фото со спортсменкой, которая показывает фигуру в необычном салатовом бикини с «кислотным» оттенком, было представлено на фан-аккаунте. Чтобы показать, как она накачала ягодицы, Лекси повернулась к объективу боком и приподняла лямки бикини.

«Женские тела прекрасны во всех формах и размерах. Высокий ты, короткий, худой, подтянутый, мягкий, пышный, спортивный и / или толстый – все вы обладаете качествами, которые можно ценить. Независимо от вашего размера, не позволяйте никому говорить вам, что вы некрасива.

Бороться с гипотиреозом может быть сложно, и я все еще учусь управлять им и бороться с ним. Могу сказать только одно: мне нравится быть толстой, потому что мне не нужно думать, что я всегда должна соблюдать очень строгую диету. Я считаю, что баланс - это ключ ко всему в жизни. Научиться любить себя таким, какой вы есть, - это высшая награда. 🥇» - рассказала однажды Лекси в Инстаграм.

Ранее мы также писали, что Кай не скрывает – ей приятно внимание, но она не хочет, чтобы кто-то брал с нее пример и фанатично тренировался. Лекси уверена, что всего должно быть в меру и надо слушать свой организм, чтобы избавиться от комплексов. Девушка на одном из фото также показала, что может выглядеть и правда необычно. В образе куклы Барби в розовом комбинезоне с цветным принтом девушка была не похожа на себя саму.

«Очень красивый! Красивый наряд; Слишком красота 🔥😍👌», «Люблю, как ты одеваешься; Действительно крутой наряд; Взорви все это, ты уже сломал все кнопки; Идеально 🌸🐇🍭🦄; Супер привлекательная моя милая конфетка; Обожаю это; Наряд напоминает мне аромат торта на день рождения Bang. Правильно?; Красивая картина; Великолепная - это мягко сказано🔥🔥❤️❤; ВАУ !! Идеальная женщина действительно существует, ты сломала все пределы 🔥🔥🔥», - пишут пользователи.

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