Американская фитнес-модель Лекси Кай превратилась в куклу Барби после смены образа во время отдыха

Спортсменка любит будоражить публику видео с тренировок на которых показывает всю силу мышц и впечатляет нагрузками, которые способна выдержать. Девушка не только много занимается, но еще и активно следить за собой. Образ милой блондинки с подкаченным телом сделал Лекси популярным фитнес-блогером в социальной сети Инстаграм.

Сама Кай не скрывает – ей приятно внимание, но она не хочет, чтобы кто-то брал с нее пример и фанатично тренировался. Лекси уверена, что всего должно быть в меру и надо слушать свой организм, чтобы избавиться от комплексов. Девушка на одном из фото также показала, что может выглядеть и правда необычно. В образе куклы Барби в розовом комбинезоне с цветным принтом девушка была не похожа на себя саму.

«Очень красивый! Красивый наряд; Слишком красота 🔥😍👌», «Люблю, как ты одеваешься; Действительно крутой наряд; Взорви все это, ты уже сломал все кнопки; Идеально 🌸🐇🍭🦄; Супер привлекательная моя милая конфетка; Обожаю это; Наряд напоминает мне аромат торта на день рождения Bang. Правильно?; Красивая картина; Великолепная - это мягко сказано🔥🔥❤️❤; ВАУ !! Идеальная женщина действительно существует 🔥🔥🔥», - пишут пользователи.

Мы ранее писали, что спортсменка является не только фитнес-моделью, но еще и рекламным представителем модного энергетического напитка для спортсменов. Чтобы показать, как она на самом деле тренируется и как ей помогает напиток, Лекси в этот раз впечатлила тренировкой прямо на ступеньках.

Устроив силовые упражнения с акцентом на ягодичные мышцы и бедра, Кай прошлась по ступенькам с присядом, побегала, растягивалась, устроила перерыв на вершине каньона и впечатлила одной только разминкой в начале.

«Люблю это занятие master blaster помогает мне проходить тренировки в Red Rocks!», - рассказала Лекси под насыщенным видео.

Поклонники и близкие сразу восхитились новым роликом:

"Хорошо 🧡💚; Так хорошо, детка; супер круто 👌👌; Вау, это супер 🌟; Вау, это супер 🌟 супер круто 👌👌; Удивительно😍👌; Удивительный прыжок в высоту, вау, вау, это круто; Включаемся в работу 🔥💪🏼; Продолжайте в том же духе 💪😍🔥💕; Я говорю тебе ... я получаю кардио, просто наблюдая за твоей тренировкой; Вы все о хорошей жизни. Кстати, у тебя классные туфли. 👌🏽; Удивительно 💪".

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай еле вместила пышную красоту в узкий комбинезон

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