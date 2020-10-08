Известная фитнес-модель Лекси Кай показала себя на радость фанатов

На фото Лекси показалась в трусиках и косынке, которую использовала вместо топа. Волосы у Кай были распущенными, а сама красотка соблазнительно выгнулась. Модель в нескольких позах продемонстрировала свои достоинства фигуры. Фото вышли очень соблазнительными и жаркими, ведь звезда не стеснялась себя показать. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Нереальная", "Прекрасная, люблю", "Божество", "Ты настоящее шоу, детка", "Совершенно потрясающая, боже, эта улыбка", "Замечательно красиво, я тебя обожаю во всех твоих проявлениях!", "Великолепно выглядит Лекси", "Великолепная детка", "Дамба, ты выглядишь потрясающе", "Привет, ты очень красивая, поздравляю ты сексуальная", "Ты такая красивая и такая сексуальная, у тебя потрясающие грудь, губы, ноги, бедра и нижнее белье".

Напомним, Лекси Кай приподняла лямки бикини и показала, как выглядят идеальные ягодицы.

Фото со спортсменкой, которая показывает фигуру в необычном салатовом бикини с «кислотным» оттенком, было представлено на фан-аккаунте. Чтобы показать, как она накачала ягодицы, Лекси повернулась к объективу боком и приподняла лямки бикини.

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай в откровенном наряде взбудоражила позами на мотоцикле

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