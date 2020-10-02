Американская фитнес-модель Лекси Кай повеселилась на тренировке, оригинально позанимавшись прямо на ступеньках

Спортсменка является не только фитнес-моделью, но еще и рекламным представителем модного энергетического напитка для спортсменов. Чтобы показать, как она на самом деле тренируется и как ей помогает напиток, Лекси в этот раз впечатлила тренировкой прямо на ступеньках.

Устроив силовые упражнения с акцентом на ягодичные мышцы и бедра, Кай прошлась по ступенькам с присядом, побегала, растягивалась, устроила перерыв на вершине каньона и впечатлила одной только разминкой в начале.

«Люблю это занятие master blaster помогает мне проходить тренировки в Red Rocks!», - рассказала Лекси под насыщенным видео.

Поклонники и близкие сразу восхитились новым роликом:

«Хорошо 🧡💚; Так хорошо, детка; супер круто 👌👌; Вау, это супер 🌟; Вау, это супер 🌟 супер круто 👌👌; Удивительно😍👌; Удивительный прыжок в высоту, вау, вау, это круто; Включаемся в работу 🔥💪🏼; Продолжайте в том же духе 💪😍🔥💕; Я говорю тебе ... я получаю кардио, просто наблюдая за твоей тренировкой; Вы все о хорошей жизни. Кстати, у тебя классные туфли. 👌🏽; Удивительно 💪; Великолепно🔥 люблю это😊; Черт возьми, да, потрясающие тренировки, всем бы так накачаться 👏🏻👏🏻😀».

Спортсменка обладает очень яркой внешностью, которая сразу привлекает внимание к себе. Именно поэтому в Инстаграм количество фанатов девушки стремительно растет. Лекси занимается спортом много лет, поэтому с недавних пор девушка рекламирует одежду для фитнеса, удобные бикини и даже напитки для спортсменов.

В обычной жизни молодой девушке нравятся пикантные наряды, нередко выставляющие напоказ ее достоинства. В частности, Лекси не любит скрывать свой бюст.

На некоторых фото отчетливо видно – девушка довольна своим видом. В черном мини-комбинезоне она показала грудь во всей красе, ведь декольте практически до пупка совсем не скрыло ее фигуру. Черные кружева на бедрах придали заметной изюминке образу. А томный взгляд Лекси даже спровоцировал споры в сети.

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай еле вместила пышную красоту в узкий комбинезон

Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Лекси Кай в тугих лосинах показала самые соблазнительные ракурсы

А еще Politeka писала, что фитнес-модель Лекси Кай с огромным декольте похвасталась тремя "арбузиками"