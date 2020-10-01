Американская фитнес-модель Лекси Кай показала бюст во всей красе в декольте почти до пупка

Спортсменка обладает очень яркой внешностью, которая сразу привлекает внимание к себе. Именно поэтому в Инстаграм количество фанатов девушки стремительно растет. Лекси занимается спортом много лет, поэтому с недавних пор девушка рекламирует одежду для фитнеса, удобные бикини и даже напитки для спортсменов.

В обычной жизни молодой девушке нравятся пикантные наряды, нередко выставляющие напоказ ее достоинства. В частности, Лекси не любит скрывать свой бюст.

На некоторых фото отчетливо видно – девушка довольна своим видом. В черном мини-комбинезоне она показала грудь во всей красе, ведь декольте практически до пупка совсем не скрыло ее фигуру. Черные кружева на бедрах придали заметной изюминке образу. А томный взгляд Лекси даже спровоцировал споры в сети:

«Вы магнитны, танете к себе как магнит! Так и притягиваете; великолепные формы и очень сексуальная женщина🔥😍❤️; Я только что понял, что мне нужно немного успокоиться; ох, никак не успокоиться теперь 😃✌; Шелковистая гладкость; Сочный образ; Вы можете быть самой горячей девушкой в ​​Instagram; Блин девочка ..... Горячие позы 🔥; О моя душа, я стану жертвой❤💙💝».

Ранее спортсменка решила показать, как можно повеселиться в зале после занятий, при этом сделать это решила Лекси в весьма скромной наряде – простом сером костюме. Девушка надела тонкий комбинезон на едва заметных завязках и подчеркнула тем самым упругие формы.

Позируя без лифчика, Лекси удалось привлечь внимание фанатов, ведь спортсменка выглядела весьма провокативно. При этом блондинке удалось продемонстрировать подкачанные ноги и руки, которые восхитили фанатов не меньше.

Фитнес-модель прославилась именно благодаря своему спортивному телосложению, поэтому девушка также начала сотрудничать с магазинами специальной одежды и теперь активно ту рекламирует. Вот что пишут фанаты.

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