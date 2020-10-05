Известная фитнес-модель Лекси Кай показала себя в смелом образе

На фото Лекси показала себя в рваных джинсах и сапогах, а образ дополнила боди. Звезда сидела на байке и раздвинула ноги. На втором фото красотка присела, а на третьем - легла сверху, демонстрируя свои красоты. Волосы у модели были распущенными, а фотосессия проходила в поле. Снимки получились довольно соблазнительными и смелыми. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Замечательно", "Я люблю Денвер и район Боулдера. Я так сильно хочу туда переехать ... Чтобы они хорошо выглядели, детка!", "как всегда потрясающе", "Потрясающие фото, боже, ты такая невероятно красива", "Мне нравится, как вы всегда развиваетесь. Хороших выходных, Алексис", "Безумно красивая", "просто восторг, невероятная Лекси".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Лекси Кай превратилась в куклу Барби после смены образа во время отдыха .

Спортсменка любит будоражить публику видео с тренировок на которых показывает всю силу мышц и впечатляет нагрузками, которые способна выдержать. Девушка не только много занимается, но еще и активно следить за собой.

Напомним, Лекси Кай в тесных мини-шортах покрутила достоинствами в самых неожиданных позах

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