Американская фитнес-модель Лекси Кай восхитила образом ковбойши с пикантного ракурса

Фитнес-модель стала знаменита относительно недавно, тем не менее девушка успела заключить контракт с несколькими фирмами на рекламу одежды и продукции для спортсменов. При этом Лекси также продолжает заниматься, чтобы быть в форме, как и всегда.

Низкорослая блондинка смогла превратиться из нескладного подростка в настоящую красавицу, поэтому она сама уверена: нужно просто следовать своей цели и верить в себя. Теперь Лекси с удовольствием показывает свои преображения и иногда позволяет себе немного больше – взбудоражить выходками в бикини.

В бежевом бикини с тонкими завязками на бедрах, цветном болеро небесно-голубого цвета с длинным рукавом и соломенной шляпе она выглядела очень провокационно. Лекси повернулась к объективу спиной и показала таким образом формы «как у Ким».

Вот что пишут фанаты:

«Красота❤️❤️; Тьфу такая красивая 🙌🏼; Яблочный пирожочек; Я хочу положить тебя в карман ❤️🔥; Откуда это наряд?; Красивое совершенство; новый образ для богини; Фантастическое лато B ❤️; Боже, красотка 💕; Нет ничего более сексуального, чем красивая женщина в ковбойской шляпе, в этом и дело !! ммммммм; Огонь 🔥; Отличный выстрел !!!! Здесь супер !!».

Ранее спортсменка решила показать, как можно повеселиться в зале после занятий, при этом сделать это решила Лекси в весьма скромной наряде – простом сером костюме. Девушка надела тонкий комбинезон на едва заметных завязках и подчеркнула тем самым упругие формы.

Позируя без лифчика, Лекси удалось привлечь внимание фанатов, ведь спортсменка выглядела весьма провокативно. При этом блондинке удалось продемонстрировать подкачанные ноги и руки, которые восхитили фанатов не меньше.

Фитнес-модель прославилась именно благодаря своему спортивному телосложению, поэтому девушка также начала сотрудничать с магазинами специальной одежды и теперь активно ту рекламирует. Вот что пишут фанаты.

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай еле вместила пышную красоту в узкий комбинезон

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