Американская фитнес-модель Лекси Кай красиво подвигалась перед камерой

Заводная красотка опубликовала жаркое видео в своем сториз Инстаграм, сообщает Politeka.net. Модель активно занимается спортом, поэтому такой фигурой, как у нее не грех похвастаться.

Так, звезда позировала перед камерой в полупрозрачном цветном топике. Длина наряда была небольшой, поэтому можно было рассмотреть упругий живот Лекси.

Модель натянула на талии шортики на резинке, которые отлично выделили ее стройность.

Веревочки в мини-шортах были развязаны, что придавало образу особой пикантности.

Звезда повертелась перед камерой, чтобы показать свое упругое тело со всех выгодных ракурсов.

Красотка убрала волнистые волосы, чтобы те не мешали, а также сделала красивый макияж, который подчеркнул ее пухлые губы блеском.

Лекси встала полубоком и потрясла упругими ягодицами, подпевая песню: "Это так пленит".

Кадры не собрали много лайков и комментариев открытом доступе, возможно, красотке написали много приятного в директ.

Напомним, Лекси Кай надела обтягивающий наряд, который подчеркнул все ее изгибы. Откровенное декольте позволило рассмотреть пышную грудь без белья.

Прелести Лекси едва удерживала неплотная ткань. Бюст соблазнительно показался из выреза, едва не засветив самое сокровенное.

Ранее мы писали, что Лекси Кай показалась в черном бикини, которое практически не прикрывало упругие места. Звезда соблазнительно облокотилась об машину, вытирая своим телом на ней пену. Волосы у модели были распущены, а сама модель смотрела прямо в объектив камеры.

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай показала свои "холмы" в слишком тесном топике

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