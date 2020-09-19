Американская фитнес-модель Лекси Кай показала результаты многочасовых тренировок в зале

В этот раз молодая спортсменка решила показать, как выглядит ее упругое и стройное тело после множества тренировок, о которых она рассказывала в Инстаграм на своей странице. Фитнес-модель приняла соблазнительную позу в микро-бикини кислотного оттенка и тут же восхитила представленном образом.

Девушка обладает миловидной внешностью и миниатюрным ростом. Усердно тренируясь, Лекси смогла перебороть свои ранние комплексы и рассказала, что научилась принимать себя такой, какой она есть, просто теперь она ощущает себя здоровее и лучше.

Девушка в бикини с вырезами на плоском животе не оставила безразличными поклонников, которые написали сотни положительных комментариев в ее адрес:

«Вау😮💥», «Очень хорошая форма, хорошая работа 💪🏽», «Бомба🙌🔥🔥🔥», «Такое красивое тело», «Идеальная малышка», «Всегда на высоте🔥😉😘😍!», «Почему такая сочная💥🙌💥», «красивая мамочка, я люблю тебя ....», «Черт побери, этот цвет тебе так хорошо смотрится! Новый любимый цвет», «Это бикини 💕💕💕💕💕», «Такая драгоценная и розовая красивая бомба😍💖», «Мммм а вот это вкусно».

Мы также ранее писали, что Лекси всегда акцентирует внимание на фигуре, ведь низкорослая блондинка обладательница пышных форм и тоненькой талии.

Девушка старается показать, как она прокачала свое тело и как привела себя в порядок, поэтому она также показывает ягодицы и бюст без лишнего смущения. На одном из фото Кай намерено повернулась к объективу спиной, чтобы подчеркнуть пышные формы «как у Ким» с выгодного ракурса. Бело-розовое бикини удачно дополнило образ спортсменки.

«Что, черт возьми, чем ты питаешься?», «Это так пышно», «без малейшей скромности», «такое поздно скрывать», «Достойна поцелуев💋», «Meravigliosa 😘», «все эти химикаты для съемок 😭».

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