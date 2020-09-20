Американская фитнес-модель Лекси Кай показала загорелое тело в стильном костюме без белья

Спортсменка показывает себя практически всегда в спортивных образах, поэтому каждое фото, на котором Лекси примеряет бикини или модные платья и костюмы собирает больше всего комментариев.

Одни из кадров, на которых Кай позировала в болотного цвета костюме и при этом без белья, сразу привлекли внимание фанатов к себе. Солнечная блондинка выглядела весьма привлекательно и жарко.

Так, Лекси надела штаны на резинке болотного оттенка, тоненький топ, удачно подчеркнувший грудь, а также аккуратные украшения. Дополнила образ фитнес-модель прозрачными босоножками с силиконовыми лямками и легким макияжем.

Вот как отреагировали фанаты:

«Ты самая горячая красотка в Instagram, которую я когда-либо видел», «Ты такая очаровательная!,» «Большая грудь», «Такая милая😱», «Красавица, красивый наряд и грудь», «Просто это твой рай», «Большие! 🔥», «Такой милый малыш люблю, совершенству нет границ🐶😘😘💖», «Какой милый наряд! 🔥», «Потрясающая картинка», «Омг очень красиво», «Всегда великолепно».

Мы также писали, что молодая спортсменка решила показать, как выглядит ее упругое и стройное тело после множества тренировок, о которых она рассказывала в Инстаграм на своей странице. Фитнес-модель приняла соблазнительную позу в микро-бикини кислотного оттенка и тут же восхитила представленном образом.

Девушка обладает миловидной внешностью и миниатюрным ростом. Усердно тренируясь, Лекси смогла перебороть свои ранние комплексы и рассказала, что научилась принимать себя такой, какой она есть, просто теперь она ощущает себя здоровее и лучше.

Девушка в бикини с вырезами на плоском животе не оставила безразличными поклонников, которые написали сотни положительных комментариев в ее адрес.

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай еле вместила пышную красоту в узкий комбинезон

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