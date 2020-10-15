Американская фитнес-модель Лекси Кай показала пикантный домашний кадр

Лекси прославилась в Инстаграм благодаря рассказам о себе, своей жизни и видеозаписям с занятий спортом. Так как девушка обладает пышной фигурой, она постоянно занимается спортом, чтобы улучшить свой вид, быть здоровее, но при этом она отказывается худеть. Лекси не нравится ограничивать себя в еде, поэтому занимается она очень усердно.

А благодаря домашним кадрам, не похожим на остальные, Лекси также покоряет Инстаграм. На одном из таких фото девушка позировала в спортивном белье, белом топе и с яркой улыбкой на лице, ведь во время того, как был сделан снимок, она лежала на полу вместе с домашним питомцем.

Вот что пишут в сети:

«Ты меня загоняешь🔥🤯🤯🥵; Так мило, мастерски соблазнила❤️; роскошный вид, вау; Так чертовски горячая красотка; Отличные кадры 🔥🔥; 😍😍 так мило; Так очень очень красиво; Волосы 😍😍; Отличные кадры!; Ты выйдешь за меня замуж, детка💍; Мастерские кадры🔥🔥; Ха-ха. Люблю эту собаку. 💪🏼💯; Потрясающе ❣️; Удивительные картинки 👍🏼; Бедная собака так оскорблена, лол; Очень милая картинка ❤️».

Ранее мы также писали, что девушка уже довольно давно занимается спортом, поэтому в ее профиле практически все фото и видео связаны с тренировками или демонстрацией спортивной одежды для них. Модель имеет плотную фигуру, пышные формы и совершенно этого не стесняется, заявляя, что такой формат своего образа ее полностью устраивает, ведь она не может изменить себя полностью и принимает это.

Теперь Лекси с легкостью выставляет напоказ пикантные части тела. Благодаря подкачанным ягодицам даже в спортивном костюме девушка выглядит привлекательно и ярко. В персиковом костюме без принтов Кай продемонстрировала, как подтянула формы. Во время съемки на природе ей удалось поразить многих фанатов.

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай еле вместила пышную красоту в узкий комбинезон

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