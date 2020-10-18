Популярная и эффектная фитнес-модель Лекси Кай примерила необычный костюм с тонкой маечкой

Молодая красотка привыкла к тому, что раньше ее часто критиковали за лишний вес и пышные формы. Чтобы преобразить, бороться с болезнью и комплексами, Лекси решила заниматься спортом и развивать выносливость. Девушка не только прокачала свое тело и показала, как это сделать даже дома в своих видео в социальной сети Инстаграм, но еще и приобрела популярность следи пользователей.

Так, белокурая девушка начала показывать, как она занимается, как подтягивает формы и следит за собой. При этом, чтобы подчеркнуть женственную фигуру, она решила периодически принимать участие в фотосессиях, непохожих на другие. В них Лекси не позирует в белье или купальниках, но подчеркивает достоинства другими нарядами.

Девушка блистает в обольстительных платьях, модных спортивных костюмах и даже примеряет образы офисных бизнес-леди, как в этот раз. В черном брючном костюме и стильной маечке на тонких лямках, Лекси удалось покорить всех:

«Превосходно🖤❤️🖤; Ты всегда выглядишь очень умно и очень сексуально ❤️🤗🥰😘 мило❤️🥰; Абсолютно потрясающе; Чудесная💗💝💯; Да, синий Бэтмен женится на Красной Бэтгёрл; Эти ноги!; Ты выглядишь так потрясающе ❤; Ваш фотограф сделает ваши лучшие снимки !!; Отличные картинки 🔥🔥🔥; Обожаю наряды и прически 😍😍; Кто-нибудь еще не кричит вам? 💕; Так красиво, как всегда, вау😍😍😍; Выглядит как обычно потрясающе😘 со всех сторон посыпались😍❤️🔥💯».

Ранее мы также писали, что Кай не скрывает – ей приятно внимание, но она не хочет, чтобы кто-то брал с нее пример и фанатично тренировался. Лекси уверена, что всего должно быть в меру и надо слушать свой организм, чтобы избавиться от комплексов. Девушка на одном из фото также показала, что может выглядеть и правда необычно. В образе куклы Барби в розовом комбинезоне с цветным принтом девушка была не похожа на себя саму.

«Очень красивый! Красивый наряд; Слишком красота 🔥😍👌», «Люблю, как ты одеваешься; Действительно крутой наряд; Взорви все это, ты уже сломал все кнопки; Идеально 🌸🐇🍭🦄; Супер привлекательная моя милая конфетка; Обожаю это; ВАУ !! Идеальная женщина действительно существует, ты сломала все пределы 🔥🔥🔥», - пишут пользователи.

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай еле вместила пышную красоту в узкий комбинезон

Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Лекси Кай в тугих лосинах показала самые соблазнительные ракурсы

А еще Politeka писала, что фитнес-модель Лекси Кай с огромным декольте похвасталась тремя "арбузиками"