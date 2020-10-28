Популярная и эффектная фитнес-модель Лекси Кай показала домашний образ в модном белом боди

Молодая фитнес-спортсменка только набирает популярность в сети, поражая свой фигурой. Чтобы преобразиться по полной программе, девушке пришлось много тренироваться. Раньше, по словам самой Лекси Кай, она страдала от лишнего веса и болезней. Поэтому, чтобы выглядеть так, как она хочет, ей пришлось много заниматься.

Теперь, спустя много времени, девушка подчеркивает: ей не удалось кардинально похудеть, но она смогла заметно подкачаться, поэтому даже при низком росте и немаленьком весе она чувствует себя комфортно. Упругий бюст, подкачанные ноги и яркая внешность сделали Лекси знаменитой в Инстаграм, ее даже прозвали куклой-спортсменкой.

По мнению многих, девушка выглядит очень необычно, прямо как кукла Барби. В белом боди с серой полоской модель также привлекла внимание к себе. Тонкая ткань выгодно почеркнула бюст звезды, придав ей милый и одновременно с тем соблазнительный вид.

«Я хочу попасть с тобой в карантин. Хотите быть моей виртуальной любовью? 😆💕», - кокетливо написала Лекси под фото.

Вот что отвечают в сети:

«Флирт в 2020 году; Святой вау ... вкусно; Привет друг красивая😍; просто роскошная красавица; Великолепно 😍; Вау! Великолепный образ !! 😍😍; Выглядит достаточно хорошо, чтобы проголодаться; Да определенно; Совершенно потрясающе 😮блюдо для голодных👌😉🔥; Вау ... Я хотел пошутить, чтобы рассмешить тебя, но ты тоже 🔥; Вкуснятина; ты такая красивая; Абсолютно великолепно и красиво 🔥🔥🔥; Это смешно, какое ты шоу для дыма lol 🔥; Хммм .... дай мне подумать над этим 😏😉; Всегда с тобой 😍🔥; Ты оооочень потрясающая любовь 😍😍😍».

Также ранее мы писали, что девушка с пышными формами не боится сменить имидж, чтобы показать: она может быть привлекательна в любом весе и в любой форме. Фитнес-модель склонна к полноте, поэтому легко набирает лишний вес. Тем не менее, Лекси по этому поводу не комплексует и с легкостью показывает достоинства в бикини или едва заметном белье.

Спортсменке удалось подчеркнуть фигуру платьем бирюзового цвета с глубоким декольте. Лекси показала при этом бюст без белья и впечатлила его размерами. Загорелая кожа звезды и светлые локоны выглядели очень ухожено, что также отметили фанаты в сети.

Отметим, что ей нравится это платье, Лекси решила также похвастаться обновкой в своей коллекции платьев, которые она изредка демонстрирует.

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