Популярная и эффектная фитнес-модель Лекси Кай показала дерзкий образ в костюме из кожи

Спортсменка является популярной моделью, которая рекламирует одежду для занятий спортом и энергетические добавки для питания. Фитнес-красотка постоянно показывает в Инстаграм, как выглядит ее пышная фигура в данный образах. Примеряя лосины и топы, Лекси часто становится похожа на куклу, потому ее популярность быстро растет.

На фан-аккаунтах звезды в Инстаграм фанаты в свою очередь часто делятся фото, которые сама она не публикует. На них Лекси предстает в совершенно новых образах. На одном из таких кадров девушка позировала в черном коротком топе на замке и такого же цвета велосипедках из кожи. Завершали дерзкий образ знаменитости ботфорты необычной изумрудной расцветки на шпильке.

Вот что пишут в сети:

«Ты тот, о ком я думаю, но я не могу следить за тобой; прекрасная малышка, красивые и идеальные ножки; почему нельзя останавливаться💪🏻; Вам следует принять участие в нашем Национальном конкурсе моделей; формы очень большие; Великолепно😍😍😍; Такая красивая и сексуальная; Чудесный💝💗😍💝; Совершенно потрясающий iamlexikai, у тебя улыбающиеся глаза 💓; Вау, правда крутая, дорогая; Ты выглядишь великолепно, хун 🔥; Класс как всегда супер 💯💯; Невероятные женщины, какая фантастическая поза😘👌; Сказочная, волшебная картинка! Вы выглядите фантастически как блондинка».

Мы также писал, что фитнес-спортсменка только набирает популярность в сети, поражая свой фигурой. Чтобы преобразиться по полной программе, девушке пришлось много тренироваться. Раньше, по словам самой Лекси Кай, она страдала от лишнего веса и болезней. Поэтому, чтобы выглядеть так, как она хочет, ей пришлось много заниматься.

Теперь, спустя много времени, девушка подчеркивает: ей не удалось кардинально похудеть, но она смогла заметно подкачаться, поэтому даже при низком росте и немаленьком весе она чувствует себя комфортно. Упругий бюст, подкачанные ноги и яркая внешность сделали Лекси знаменитой в Инстаграм, ее даже прозвали куклой-спортсменкой.

По мнению многих, девушка выглядит очень необычно, прямо как кукла Барби. В белом боди с серой полоской модель также привлекла внимание к себе. Тонкая ткань выгодно почеркнула бюст звезды, придав ей милый и одновременно с тем соблазнительный вид.

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