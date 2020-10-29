Популярная и эффектная фитнес-модель Лекси Кай позволила рассмотреть свою фигуру в коротком топе

Известная красотка заворожила своими формами уже 761 тысячу пользователей сети, пишет Politeka.net. Именно это количество поклонников подписались на ее страницу в Инстаграм.

Звезда часто радует своих поклонников жаркими снимками. Так, например, на одном из последних фото Кай предстала в обтягивающем топике, который просто замечательно подчеркнул ее пышную грудь.

Наряд также оголил упругий животик. Топ сидел на плечах приспущенно, из-за чего он оголил шелковую кожу.

Модель в белоснежных джинсах оперлась о байк. Звезда распустила волосы и закинула их набок, оголив ушко со сверкающей сережкой.

Модель пристально смотрела в камеру, приоткрыв пухлые губы.

"~ Она все еще могла видеть закат

Даже в самые мрачные дни ~", - подписала снимок Лекси.

За пять часов пост собрал более 7000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали комплименты фигуре знаменитости и красивому фото.

"Захватывает дух", - написал один из поклонников.

Напомним, Лекси Кай с легкостью выставляет напоказ пикантные части тела. Благодаря подкачанным ягодицам даже в спортивном костюме девушка выглядит привлекательно и ярко. В персиковом костюме без принтов Кай продемонстрировала, как подтянула формы.

Ранее мы писали, что Лекси Кай показала фигуру в необычном салатовом бикини с «кислотным» оттенком, было представлено на фан-аккаунте. Чтобы показать, как она накачала ягодицы, звезда повернулась к объективу боком и приподняла лямки бикини.

"Независимо от вашего размера, не позволяйте никому говорить вам, что вы некрасива", - написала блондинка.

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай еле вместила пышную красоту в узкий комбинезон

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