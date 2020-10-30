Американская фитнес-модель Лекси Кай похвасталась безупречной фигурой, обтянув ее тесным топом

Кадрами красотка поделилась у себя в Instagram, передает Politeka.

«Слаще некуда», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что Лекси Кай в тесном салатовом топе с декольте заливает себе в рот сливки. При этом она эффектно откинула голову назад, благодаря чему в кадре были видны ее прелести во всей красе.

«Очень мило», «красивая женщина», «кажется, я влюбился», «идеальная всегда. Особенно, когда со сливками», «а ты креативная малышка», «божественные формы», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, фитнес-модель Лекси Кай показала дерзкий образ в костюме из кожи.

Спортсменка является популярной моделью, которая рекламирует одежду для занятий спортом и энергетические добавки для питания. Фитнес-красотка постоянно показывает в Инстаграм, как выглядит ее пышная фигура в данный образах. Примеряя лосины и топы, Лекси часто становится похожа на куклу, потому ее популярность быстро растет.

На фан-аккаунтах звезды в Инстаграм фанаты в свою очередь часто делятся фото, которые сама она не публикует.

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