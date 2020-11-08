Відома фітнес-модель Юлія Мішура показала себе і свого чоловіка

На фото красуня позує в жовтому топі і штанях. Мішура стояла боком і хвалилася рельєфною спиною і пружною п'ятою точкою. Поруч знаходився чоловік-чоловік Юлії. М'язистий красунчик був в шортах і футболці і знімав себе з дружиною в дзеркало. На другому фото чоловік вже показував великий біцепс, а зйомкою зайнялася фітнес-модель. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Один одного мотивуємо", - підписала красуня фото.

Фанати поставили понад 100 лайків і написали всього один коментар: "Вау, класна сім'я".

Повідомлялося, що відома українська фітнес-модель Юлія мішура зробив похмурий суботній ранок воістину гарячим.

На знімку Юлія позує в одних чорних трусиках, ледь прикривши груди руками. Вона демонструє ідеальну фігуру без грама жиру, яка є результатом її багатогодинних тренувань і здорового способу життя. На фото проглядаються підкачані форми красуні.

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На фото красуня позувала в помаранчевому топі і лосинах, а образ доповнила стильними кросівками. Волосся у дівчини були зібрані назад, а здалася Красуня на лавочці, задерши одну ногу.

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