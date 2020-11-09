Американська фітнес-модель Ана Чері показала підтягнуте тіло в трендовому спортивному костюмі

Спортсменка займається спортом вже багато років. Про це пише Politeka.net. Спочатку Ана почала працювати фітнес-тренером, поки не зрозуміла, що її зовнішність привертає до себе увагу і вона може стати популярною досить просто. Чері завела Instagram і вже через пару місяців знайшла свою аудиторію.

Тепер дівчина веде свій профіль досить активно, постійно знімається в нових фотосесіях і змінює образи, так як відкрила магазин одягу для спортсменок. На фото підтягнута і засмагла Ана продемонструвала свої достоїнства в жаркому світлому костюмі зі стяжками на сідницях.

"Ви отримуєте те, заради чого працюєте, а не те, чого бажаєте. 💪 🏼 🙌 🏼 Ти бачиш це!! Ці шорти Hermosa Scrunch зроблять красуню з будь - якої форми, мені дуже подобається», - пише Ана під фото.

Ось як реагують в мережі:

"Yx форма спокусливої богині; Блін, я люблю тебе🤗 💕 💖; чудово👍 😮; вона дуже крута і заворожує !!; яблука звичайно неймовірні🍑 🍑; дуже мило ..😘 ; Красива фігура 😍Люблю все, що ти робиш, не можу дочекатися, щоб купити мій набір !! 💙 💙 ; Цей колір занадто ідеальний💙 💙 💙; райська мрія; 👍 👌 красиво підігнане тіло. Всі твої форми ідеальні; так ідеально 👌 😍 це повинно бути смачно😍; як і раніше найгарячіше тіло на планеті».

Ми також писали, що ставши досить знаменитою, Ана почала продавати Спортивний одяг і хвалитися жаркими образами в сміливому вигляді.

Кожен раз дівчина переходила межу, роздягаючись на камеру все більше і ледь прикриваючи підтягнуте, але пишне тіло. А нещодавно частина записів в Instagram зірки пропала через цензуру, що обурило модель, адже вона вважає, що не показувала чогось жахливого. Під фото, на якому вона позує в чорній білизні з підв'язками і панчохам, дивлячись в об'єктив зверху вниз, Чері написала:

"Це біда з бачило IG! У мене видалили його, тому що це я там показала "наготу"?!?! Ах, невже навіть животи без одягу зараз не допускаються ?? Занадто великий розкол ??Сторінки прямо публікують оголених дівчат, але у мене це суперечить керівним принципам ?? 🖕 🏼 ", - обурилася Ана під фото.

Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру

А ще Politeka писала, що спокуслива Ана Чері порадувала, обтягнувши свій пружний "горішок" Екстра міні

Також Politeka повідомляла, що Ана Чері пограла на камеру своїми "ягідками" в Невидимій білизні