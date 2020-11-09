Американская фитнес-модель Ана Чери показала подтянутое тело в трендовом спортивном костюме

Спортсменка занимается спортом уже много лет. Об этом пишет Politeka.net. Изначально Ана начала работать фитнес-тренером, пока не поняла, что ее внешность привлекает к себе внимание и она может стать популярной достаточно просто. Чери завела Инстаграм и уже через пару месяцев нашла свою аудиторию.

Теперь девушка ведет свой профиль довольно активно, постоянно снимается в новых фотосессиях и меняет образы, так как открыла магазин одежды для спортсменок. На фото подтянутая и загорелая Ана продемонстрировала свои достоинства в жарком светлом костюме со стяжками на ягодицах.

«Вы получаете то, ради чего работаете, а не то, чего желаете. 💪🏼🙌🏼 Ты видишь это!! Эти шорты Hermosa Scrunch сделают красотку из любой формы, мне очень нравится», - пишет Ана под фото.

Вот как реагируют в сети:

«Yx форма соблазнительной богини; Блин, я люблю тебя 🤗💕💖; Великолепно 👍😮; она очень крутая и завораживает !!; яблоки конечно невероятные🍑🍑; Очень мило ..😘; Красивая фигура 😍Люблю все, что ты делаешь, не могу дождаться, чтобы купить мой набор !! 💙💙; Этот цвет слишком идеален 💙💙💙; Райская мечта; 👍👌 Красиво подогнанное тело. Все твои формы идеальны; Так идеально 👌😍 это должно быть вкусно😍; По-прежнему самое горячее тело на планете».

Мы также писали, что став достаточно знаменитой, Ана начала продавать спортивную одежду и хвастаться жаркими образами в смелом виде.

Каждый раз девушка переходила черту, раздеваясь на камеру все больше и едва прикрывая подтянутое, но пышное тело. А недавно часть записей в Инстаграм звезды пропала из-за цензуры, что возмутило модель, ведь она считает, что не показывала чего-то ужасного. Под фото, на котором она позирует в черном белье с подвязками и чулкам, смотря в объектив сверху вниз, Чери написала:

«Это беда с видело IG! У меня удалили его, потому что это я там показала «наготу»?!?! Ах, неужели даже животы без одежды сейчас не допускаются ?? Слишком большой раскол ??Страницы прямо публикуют обнаженных девушек, но у меня ЭТО противоречит руководящим принципам ?? 🖕🏼», - возмутилась Ана под фото.

Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру

А еще Politeka писала, что соблазнительная Ана Чери порадовала, обтянув свой упругий "орешек" экстра мини

Также Politeka сообщала, что Ана Чери поиграла на камеру своими "ягодками" в невидимом белье