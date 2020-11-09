Українська спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвалилася підкачаною п'ятою точкою в обтягуючих лосинах

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото зі стадіону. Марина була одягнена в красивий спортивний костюм, який складався з короткого топа і лосин із завищеною талією. Дівчина влаштувалася на килимку, застигнувши в позі для розтяжки. Її волосся було акуратно зібране, зачесане і закріплене обідком, щоб нічого не заважало тренуватися.

Варто відзначити, що на фото прекрасно видно соковиту фігурку спортсменки, її пружні «булочки» і підкачані плечі.

"Привіт, новий тренувальний тиждень. Попереду другий робочий тиждень зборів", - підписала фото зірка спорту.

Всього за 10 хвилин пост Марини зібрав майже 6 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу підбадьорюючих слів.

"Як соковито", «дуже добре», «мені подобаються кольори твого спортивного одягу, дуже добре тобі підходить», «ідеальна», «вогонь», «щаслива яка», «дуже яскраве фото», "Яка ж хороша фігура", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Марина Бех-Романчук показала шикарний вигляд ззаду. 25-річна красуня крім спортивної кар'єри намагається розвивати і свій Instagram. Тому її стрічка завжди наповнена яскравими спокусливими фото. На цей раз вона вибрала вельми сміливий образ, повернувшись до фотографа спиною.

Нагадаємо, що Бех-Романчук захопила виглядом пружних "близнючок" в гойдалці:"Королева спорту".

Як повідомляла Politeka, Бех-Романчук влаштувала спекотну розминку, мотивуючі кадри:"вмієш показувати".

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