Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, як досягає висот у спорті

Щоб мати високі результати і відмінне тіло, дівчині доводиться постійно тренуватися, пише Politeka.net. На своїй сторінці в соцмережі "Instagram" вона виклала відео інтенсивних вправ (щоб подивитися ролик, скрольте сторінку до кінця).

Марина Бех-Романчук вбралася в яскраву форму, пофарбовану в патріотичні синьо-жовті кольори, екстремально короткі шорти анітрохи не приховали мусклисті ноги і підкреслили пружні сідниці. Волосся спортсменка зібрала з тугий хвіст і додатково скріпила обручем на маківці. Тренувальний образ красуні доповнили сонцезахисні окуляри і білі кросівки.

У такому вбранні Марина розігналася на трав'яній доріжці стадіону і пробіглася, високо підстрибуючи на ходу. "Невеликі стрибки під час прекрасного заходу сонця", - зазначила легкоатлетка в описі.

Користувачі соціальної мережі висловилися про здібності і зовнішній вигляд Бех-Романчук в коментарях:

"Відеооператор у тебе швидкий"; "Ти газель"; "Виглядає приголомшливо 😍 Люблю цей вид"; "Звір"; "Як це було здорово"; "Вогонь просто"; "Сильна пробіжка"; "Виглядаєш чудово".

Нагадавши, Бех-Романчук блиснула "булочками", епічно звалившись в пісок після стрибка:"Не, ну, це штраф".

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