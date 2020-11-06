Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, как достигает высот в спорте
Чтобы иметь высокие результаты и отличное тело, девушке приходится постоянно тренироваться, пишет Politeka.net. На своей странице в соцсети "Инстаграм" она выложила видео интенсивных упражнений (чтобы посмотреть ролик, скрольте страницу до конца).
Марина Бех-Романчук нарядилась в яркую форму, выкрашенную в патриотичные сине-желтые цвета, экстремально короткие шорты нисколько не скрыли мусклистые ноги и подчеркнули упругие ягодицы. Волосы спортсменка собрала с тугой хвост и дополнительно скрепила обручем на макушке. Тренировочный образ красотки дополнили солнцезащитные очки и белые кросовки.
В таком наряде Марина разогналась на травяной дорожке стадиона и пробежалась, высоко подпрыгивая на ходу. "Небольшие прыжки во время прекрасного заката", - отметила легкоатлетка в описании.
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Пользователи социальной сети высказались о способностях и внешнем виде Бех-Романчук в комментариях:
"Видеооператор у тебя быстрый"; "Ты газель"; "Выглядит потрясающе 😍 Люблю этот вид"; "Зверь"; "Как это было здорово"; "Огонь просто"; "Сильная пробежка"; "Выглядишь великолепно".
Напомним, Бех-Романчук блеснула "булочками", эпично рухнув в песок после прыжка: "Не, ну, это штраф".
Как сообщала Politeka, украинская чемпионка Бех-Романчук в мини-бикини вскружила голову видом сзади: "Умеешь показывать".
Также Politeka писала, что Бех-Романчук показала идеальное тело в крохотном купальнике на пляже: "Вид на миллион".