Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, как достигает высот в спорте

Чтобы иметь высокие результаты и отличное тело, девушке приходится постоянно тренироваться, пишет Politeka.net. На своей странице в соцсети "Инстаграм" она выложила видео интенсивных упражнений (чтобы посмотреть ролик, скрольте страницу до конца).

Марина Бех-Романчук нарядилась в яркую форму, выкрашенную в патриотичные сине-желтые цвета, экстремально короткие шорты нисколько не скрыли мусклистые ноги и подчеркнули упругие ягодицы. Волосы спортсменка собрала с тугой хвост и дополнительно скрепила обручем на макушке. Тренировочный образ красотки дополнили солнцезащитные очки и белые кросовки.

В таком наряде Марина разогналась на травяной дорожке стадиона и пробежалась, высоко подпрыгивая на ходу. "Небольшие прыжки во время прекрасного заката", - отметила легкоатлетка в описании.

Пользователи социальной сети высказались о способностях и внешнем виде Бех-Романчук в комментариях:

"Видеооператор у тебя быстрый"; "Ты газель"; "Выглядит потрясающе 😍 Люблю этот вид"; "Зверь"; "Как это было здорово"; "Огонь просто"; "Сильная пробежка"; "Выглядишь великолепно".

Напомним, Бех-Романчук блеснула "булочками", эпично рухнув в песок после прыжка: "Не, ну, это штраф".

Как сообщала Politeka, украинская чемпионка Бех-Романчук в мини-бикини вскружила голову видом сзади: "Умеешь показывать".

Также Politeka писала, что Бех-Романчук показала идеальное тело в крохотном купальнике на пляже: "Вид на миллион".