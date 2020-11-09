Украинская спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук хвастнула подкачанной пятой точкой в обтягивающих лосинах

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото со стадиона. Марина была одета в красивый спортивный костюм, который состоял из короткого топа и лосин с завышенной талией. Девушка устроилась на коврике, застыв в позе для растяжки. Ее волосы были аккуратно собраны, зачесаны и закреплены ободком, чтобы ничего не мешало тренироваться.

Стоит отметить, что на фото прекрасно видно сочную фигурку спортсменки, ее упругие «булочки» и подкачанные плечи.

«Привет, новая тренировочная неделя. Впереди вторая рабочая неделя сборов», - подписала фото звезда спорта.

Всего за 10 минут пост Марины собрал почти 6 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу подбадривающих слов.

«Как сочно», «Очень хорошо», «Мне нравятся цвета твоей спортивной одежды, очень хорошо тебе подходит», «Идеальная», «Огонь», «Счастливая какая», «Очень яркое фото», «Какая же хорошая фигура», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Марина Бех-Романчук показала шикарный вид сзади. 25-летняя красотка помимо спортивной карьеры пытается развивать и свой Инстаграм. Поэтому ее лента всегда наполнена яркими соблазнительными фото. На этот раз она выбрала весьма смелый образ, повернувшись к фотографу спиной.

Напомним, что Бех-Романчук восхитила видом упругих "близняшек" в качалке: "Королева спорта".

Как сообщала Politeka, Бех-Романчук устроила жаркую разминку, мотивирующие кадры: "Умеешь показывать".

Также Politeka писала, спортсменка Бех-Романчук изумила роскошными ягодицами и прыжками в мини-шортах: "Зверь".