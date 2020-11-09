Украинская спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук хвастнула подкачанной пятой точкой в обтягивающих лосинах
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото со стадиона. Марина была одета в красивый спортивный костюм, который состоял из короткого топа и лосин с завышенной талией. Девушка устроилась на коврике, застыв в позе для растяжки. Ее волосы были аккуратно собраны, зачесаны и закреплены ободком, чтобы ничего не мешало тренироваться.
Стоит отметить, что на фото прекрасно видно сочную фигурку спортсменки, ее упругие «булочки» и подкачанные плечи.
«Привет, новая тренировочная неделя. Впереди вторая рабочая неделя сборов», - подписала фото звезда спорта.
Всего за 10 минут пост Марины собрал почти 6 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу подбадривающих слов.
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«Как сочно», «Очень хорошо», «Мне нравятся цвета твоей спортивной одежды, очень хорошо тебе подходит», «Идеальная», «Огонь», «Счастливая какая», «Очень яркое фото», «Какая же хорошая фигура», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Марина Бех-Романчук показала шикарный вид сзади. 25-летняя красотка помимо спортивной карьеры пытается развивать и свой Инстаграм. Поэтому ее лента всегда наполнена яркими соблазнительными фото. На этот раз она выбрала весьма смелый образ, повернувшись к фотографу спиной.
Напомним, что Бех-Романчук восхитила видом упругих "близняшек" в качалке: "Королева спорта".
Как сообщала Politeka, Бех-Романчук устроила жаркую разминку, мотивирующие кадры: "Умеешь показывать".
Также Politeka писала, спортсменка Бех-Романчук изумила роскошными ягодицами и прыжками в мини-шортах: "Зверь".