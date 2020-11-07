Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, як починає день

На фото красуня позувала в рожевих штанях і ТОПі. Марина стояла біля килимка і збиралася почати розминку. Після цього красуня показала вправи, які вона виконує перед основним тренуванням. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"9.47. Моя ранкова розминка перед основними тренуваннями", - підписала перший кадр Марина.

"Я люблю це",-додала на другому кадрі Бех-Романчук.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "вмієш показувати, сама пружність".

Повідомлялося, що українська спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала шикарний вигляд ззаду.

Марина позувала до фотографа спиною, тримаючи в руках інвентар. Легкоатлетка одягла салатовий топік і маленькі шортики, які більше нагадували трусики. Зірка показала свої пружні сідниці і накачану спинку. При цьому ніжки її були витягнуті.

Ми писали, що відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук блиснула красою в новій фотосесії, в якій вирішила знятися без білизни.

"Це стан душі моєї. Сьогодні не хочеться багато говорити", - коротко сказано в підписі.

Уточнимо, що на фотографії Бех-Романчук позує, скинувши білизни і прикривши розкішні форми руками. Ефектності знімку додавала червона помада красуні, сережки і практично повністю приглушене світло.

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