Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала жаркую тренировку на природе и восхитила фигурой

Как известно, первого февраля этого года на втором этапе «World Athletics Indoor Tour» Марина Бех-Романчук показала лучший результат сезона в мире в прыжках в длину в помещении, установив при этом личный рекорд, — 6,92 м. Марина Бех-Романчук стала победительницей сезона World Athletics Indoor Tour в прыжках в длину и получила wild card на зимний чемпионат мира-2021.

На своей странице известная украинская легкоатлетка, чемпионка и просто красотка Марина Бех-Романчук показала, как проходят ее тренировки на природе. Девушка строила прыжки, демонстрируя результат упорных занятий.

В своем профиле девушка довольно часто показывает фото подобного образа и видеоотчеты с занятий. Новый ролик весьма впечатлил фанатов, таланты спортсменки не остались без внимания:

«Какой милый зайчик ...; Які ж вони високі🧐🧐🧐; Слишком круто🔥❤️; Круто 👏🏽👏🏽👏🏽; Очень круто 🔥; Довольно; Очень хорошо; Отличная работа на Go! 💪; Моя сестричка❤️Попригунчік🤣; Un Canguro! 😂😂😂; Машина! 🔞🇺🇦💪; Ти просто машина; Большая! Пружины в ступнях 😊; Вы сделали эти прыжки с препятствиями легкими; Ты такая красивая Жаркая и острая твое тело - мечта 😍😍; Я скучаю по прыжкам на ящик в спортзале».

Также ранее мы писали, что легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себя и попрощалась с летом. Марина в этот раз показала себя в черном купальнике, низ которого был частично белым.

Образ Бех дополнила стильной шляпой, а на руке можно увидеть браслет. Романчук стояла напротив дорожки к альтанке. Звезда отвела взгляд от камеры, показывая свою идеальную фигуру. Легкоатлетка на втором кадре уже сделала акцент на груди, показывая самую интересную часть экстремально близко. Третье фото было немного размыто и в фокусе оказалась только шляпа. Но сразу бросается на глаза бюст красотки, на котором был сделан акцент при помощи рук.

"Несколько удивительных фото этого особенного лета", - подписала фото Бех.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Какая великолепная, милая, красивая богиня спортивной красоты. Я так люблю тебя, очень люблю тебя. Желаю вам всего наилучшего с вашим мужчиной и вашей жизнью", "Потрясающая спортсменка и потрясающая красота, лучшая из двух миров", "Diosa".

Напомним, фигуристая Бех-Романчук выставила напоказ свои "булочки" и похвасталась результатом

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