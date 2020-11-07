Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, как начинает день

На фото красотка позировала в розовых штанах и топе. Марина стояла у коврика и собиралась начать разминку. После этого красотка показала упражнения, которые она выполняет перед основной тренировкой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"9.47. Моя утренняя разминка перед основными тренировками", - подписала первый кадр Марина.

"Я люблю это", - добавила на втором кадре Бех-Романчук.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Умеешь показывать, сама упругость".

Сообщалось, что украинская спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала шикарный вид сзади.

Марина позировала к фотографу спиной, держа в руках инвентарь. Легкоатлетка надела салатовый топик и маленькие шортики, которые больше напоминали трусики. Звезда показала свои упругие ягодицы и накаченную спинку. При этом ножки ее были вытянуты.

Мы писали, что известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук сверкнула красотой в новой фотосессии, в которой решила сняться без белья.

«Это состояние души моей. Сегодня не хочется много говорить», — коротко сказано в подписи.

Уточним, что на фотографии Бех-Романчук позирует, скинув белья и прикрыв роскошные формы руками. Эффектности снимку добавляла красная помада красотки, серьги и практически полностью приглушенный свет.

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