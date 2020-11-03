Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себя на тренировке

На фото красотка позировала в топе и штанах. Марина позировала в спортзале, хвастаясь фигурой перед занятием. Романчук показала мужчину, который тягает штангу, а потом себя. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Не известно, кто из нас пришел на тренировку", - подписала кадры Романчук.

Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки, но так и хочется добавить: "Королева спорта, мотивируешь".

Сообщалось, что известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала жаркую тренировку на природе и восхитила фигурой.

На своей странице известная украинская легкоатлетка, чемпионка и просто красотка Марина Бех-Романчук показала, как проходят ее тренировки на природе. Девушка строила прыжки, демонстрируя результат упорных занятий.

Мы писали, что украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук восхитила поклонников роскошной фигуркой.

Красотка зашла в ванную комнату и решила сделать фото в зеркале. Она выгнулась таким образом, чтобы было видно ее аппетитную «пятую точку». Кроме этого, спортсменка напрягла руки, показав свои подкачанные плечи. Выглядела Марина превосходно.

Напомним, спортсменка Бех-Романчук впечатлила "стальными" рельефами в тренажерном зале

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