Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себя на тренировке
На фото красотка позировала в топе и штанах. Марина позировала в спортзале, хвастаясь фигурой перед занятием. Романчук показала мужчину, который тягает штангу, а потом себя. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Не известно, кто из нас пришел на тренировку", - подписала кадры Романчук.
Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки, но так и хочется добавить: "Королева спорта, мотивируешь".
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Сообщалось, что известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала жаркую тренировку на природе и восхитила фигурой.
На своей странице известная украинская легкоатлетка, чемпионка и просто красотка Марина Бех-Романчук показала, как проходят ее тренировки на природе. Девушка строила прыжки, демонстрируя результат упорных занятий.
Мы писали, что украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук восхитила поклонников роскошной фигуркой.
Красотка зашла в ванную комнату и решила сделать фото в зеркале. Она выгнулась таким образом, чтобы было видно ее аппетитную «пятую точку». Кроме этого, спортсменка напрягла руки, показав свои подкачанные плечи. Выглядела Марина превосходно.
Напомним, спортсменка Бех-Романчук впечатлила "стальными" рельефами в тренажерном зале
Также Politeka писала, что фигуристая Бех-Романчук скинула халатик и козырнула сладкими местами
А еще Politeka сообщала, что фигуристая Бех-Романчук скинула халатик и козырнула сладкими местами