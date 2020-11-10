Американська фітнес-модель Ана Чері показала підкачані сідниці в яскравому костюмі

Дівчина є сертифікованим тренером, яка займається спортом вже багато років. Про це пише Politeka.net. Після того, як вона завела свою сторінку в Instagram, у неї з'явилося безліч фанатів, а сама вона почала працювати над відкриттям власного магазину. Фітнес-красуня створила зручний одяг для дівчат і акцентувала увагу на формі.

Тепер сама Чері показує на фото, як виглядає її фігура в такому одязі зі стяжками на сідницях. Вона має намір демонструє фігуру, щоб підкреслити привабливість свого тіла і привернути ще більше уваги фанатів до свого зовнішнього вигляду.

"Хто хоче приєднатися до Моєї сторінки на день тренування! 💕 💪 🏼 🍑 вона буде дуже скоро, але якщо не встигаєте, то не переживайте. Щоб подивитися пряму трансляцію пізніше, яку ми зберігаємо на 24 години, зайдіть до мене», - написала Ана, відзначаючи час своїх занять.

Ось як реагують в мережі:

"З наступаючим Новим тижнем, Ана; Вау, так красиво, гаряче, моя дорога😘 😍❤️; 💞 давайте виростимо ці сідниці !!!; цей одяг як з аукціону, добре, дуже добре; коли ви збираєтеся їх поповнити?; Мила! 😁 😄 ; Люблю тебе, дитинко❤️; фітнес добре і добре❤️😍; прекрасний рис; Все розпродано😢; хороша фігура; красиво як завжди❤️💕».

Ми також писали, що Ана із задоволенням приміряє неоднозначні костюми, виставляє форми на показ в спортивних топах і лосинах і дивує виглядом в нових образах, які зовсім не приховують її тіло.

Так, в образі жінки-кішки Ана виглядала дуже незвично, адже одягла вона тільки білизну і болеро з чорної великої сіточки. Чорні рукавички з кігтиками і обруч з вушками завершили міні-костюм Чері.

Сама вона розпустила довгі локони, злегка завиті в хвилі і завдала звичний макіяж в цей раз з акцентом на виразні очі. Не приховавши абсолютно нічого, Чері вдалося привернути увагу. Як правило, спортсменка більше приділяє уваги спортивним образам, а фотосесії в білизні влаштовує набагато рідше.

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