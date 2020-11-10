Американская фитнес-модель Ана Чери показала покачанные ягодицы в ярком костюме

Девушка является сертифицированным тренером, которая занимается спортом уже много лет. Об этом пишет Politeka.net. После того, как она завела свою страницу в Инстаграм, у нее появилось множество фанатов, а сама она начала работать над открытием собственного магазина. Фитнес-красотка создала удобную одежду для девушек и акцентировала внимание на форме.

Теперь сама Чери показывает на фото, как выглядит ее фигура в такой одежде со стяжками на ягодицах. Она намерено демонстрирует фигуру, чтоб подчеркнуть привлекательность своего тела и привлечь еще больше внимания фанатов к своему внешнему виду.

«Кто хочет присоединиться к моей странице на день тренировки! 💕💪🏼🍑 она будет очень скоро, но если не успеваете, то не переживайте. Чтобы посмотреть прямую трансляцию позже, которую мы сохраняем на 24 часа, зайдите ко мне», - написала Ана, отмечая время своих занятий.

Вот как реагируют в сети:

«С наступающей новой неделей, Ана; Вау, так красиво, горячо, моя дорогая 😘😍❤️;💞 Давайте вырастим эти ягодицы !!!; эта одежда как с аукциона, хорошо, очень хорошо; Когда вы собираетесь их пополнить?; Милая! 😁😄; Люблю тебя, детка❤️; Фитнес хорошо и хорошо❤️😍; Прекрасный рис; Все распродано 😢; Хорошая фигура; Красиво как всегда ❤️💕».

Мы также писали, что Ана с удовольствием примеряет неоднозначные костюмы, выставляет формы на показ в спортивных топах и лосинах и удивляет видом в новых образах, которые совсем не скрывают ее тело.

Так, в образе женщины-кошки Ана выглядела очень необычно, ведь надела она только белье и болеро из черной крупной сеточки. Черные перчатки с коготками и обруч с ушками завершили мини-костюм Чери.

Сама она распустила длинные локоны, слегка завитые в волны и нанесла привычный макияж в этот раз с акцентом на выразительные глаза. Не скрыв совершенно ничего, Чери удалось привлечь внимание. Как правило, спортсменка больше уделяет внимания спортивным образам, а фотосессии в белье устраивает гораздо реже.

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