Відома фітнес-модель Ніколь Амато показала себе в незвичайному вигляді і розповіла про підпорядкування

На фото Амато позувала в блискучому купальнику і чоботях. Красуня сиділа на колінах і вигнулася вперед, виставляючи бюст. Дівчина залишила волосся розпущеним, а за ноги взялася руками. Ніколь випускала дим, роблячи кадр максимально спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Підлеглий дим", - написала дівчина під фото.

Фанати поставили понад 11 тисяч лайків і написали коментарі:

"Шалено красива", "Ух ти красива картинка", " Богиня вічної краси ... чудова", " чорт забирай! Ця фотографія дуже хороша", "димове шоу", "Ах, це така приголомшлива красуня, ти красуня", "привіт від банди повідомлень", " неймовірно красива! гаряча", "гарячий дим це все, що вам потрібно", " красива картина. Неймовірно мило", "Ти така неймовірно красива, фантастична богиня", " така класна дитинко !!", "Відмінне фото на тілі".

Повідомлялося, що відома фітнес-модель Ніколь Амато показала себе в костюмі пілота.

Модель позувала біля вертольота, погравши пишними принадами в розстебнутому одязі.

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