Известная фитнес-модель Николь Амато показала себя в необычном виде и рассказала о подчинении

На фото Амато позировала в блестящем купальнике и сапогах. Красотка сидела на коленях и выгнулась вперед, выставляя бюст. Девушка оставила волосы распущенными, а за ноги взялась руками. Николь выпускала дым, делая кадр максимально соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Подчиненный дым", - написала девушка под фото.

Фанаты поставили более 11 тысяч лайков и написали комментарии:

"Безумно красивая", "Ух ты красивая картинка", "Богиня вечной красоты ... чудесная", "Черт побери! Эта фотография очень хороша", "Дымовое шоу", "Ах, это такая потрясающая красотка, Ты красотка", "Привет от банды уведомлений", "Невероятно красивая! горячая", "Горячий дым это все, что вам нужно", "Красивая картина. Невероятно мило", "Ты такая невероятно красивая, фантастическая богиня", "Такая классная детка !!", "Отличное фото на теле".

Сообщалось, что известная фитнес-модель Николь Амато показала себя в костюме пилота.

Модель позировала возле вертолета, поиграв пышными прелестями в расстегнутой одежде.

Напомним, раздетая фитнес-модель Николь Амато приковала взгляды к своим упругим ягодицам

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