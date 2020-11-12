Американська фітнес-модель Ана Чері показала пікантний образ в шортах з рваними розрізами

Ана Чері є професійним фітнес-тренером і вже не перший рік вона займається спеціально для того, щоб зняти відео-уроки з інструкціями про те, як підтримувати себе у формі або прокачати сідниці і стегна. Про це пише Politeka.net. Чері відмовляється худнути, тому підкреслює, що не любить собі відмовляти в смакоти.

Саме тому вона старанно тренується в інший час, допомагаючи тілу залишатися в колишній формі і не набирати зайвого. Варто відзначити, що Ана також завдяки Instagram стала альтернативною моделлю і досить часто показує на собі речі від різних дизайнерів.

На представленому фото Чері блиснула сідницями в рожевих джинсових шортах з величезними рваними розрізами і доповнила образ білою обтягуючою майкою. Вирізи на інтимному місці фітнес-моделі стали родзинкою на фото, адже показали її тіло з нового і сміливого ракурсу.

"Будь ласка🙏 🏻, не дивись на це зверхньо, вид знизу краще; може нам серце розбити💖 😍 💖; таке прекрасне створіння❤️; скільки можна інтригувати👌 🏻; ось це так шикарно! Ти добре його носиш❤; Боже, Ти така чудова, Ана; обожнюю ці шорти! Я підписаний на тебе приблизно з 2014 року, я думаю, що я все ще люблю бачити тебе; так гаряче; так багато краси cheri🙌❤️❤️; що ж .. Ти завжди можеш їх зшити ...; Вау красиво 😚; полуничний коктейль Yum!».

Відзначимо, ми також повідомляли, що після того, як Ана завела свою сторінку в Instagram, у неї з'явилося безліч фанатів, а сама вона почала працювати над відкриттям власного магазину. Фітнес-красуня створила зручний одяг для дівчат і акцентувала увагу на формі.

Тепер сама Чері показує на фото, як виглядає її фігура в такому одязі зі стяжками на сідницях. Вона має намір демонструє фігуру, щоб підкреслити привабливість свого тіла і привернути ще більше уваги фанатів до свого зовнішнього вигляду.

"Хто хоче приєднатися до Моєї сторінки на день тренування! 💕 💪 🏼 🍑 вона буде дуже скоро, але якщо не встигаєте, то не переживайте. Щоб подивитися пряму трансляцію пізніше, яку ми зберігаємо на 24 години, зайдіть до мене», - написала Ана, відзначаючи час своїх занять.

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