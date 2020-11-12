Американская фитнес-модель Ана Чери показала пикантный образ в шортах с рваными разрезами

Ана Чери является профессиональным фитнес-тренером и уже не первый год она занимается специально для того, чтобы заснять видео-уроки с инструкциями о том, как поддерживать себя в форме или прокачать ягодицы и бедра. Об этом пишет Politeka.net. Чери отказывается худеть, поэтому подчеркивает, что не любит себе отказывать во вкусностях.

Именно поэтому она усердно тренируется в остальное время, помогая телу оставаться в прежней форме и не набирать лишнего. Стоит отметить, что Ана также благодаря Инстаграм стала альтернативной моделью и довольно часто показывает на себе вещи от разных дизайнеров.

На представленном фото Чери блеснула ягодицами в розовых джинсовых шортах с огромными рваными разрезами и дополнила образ белой обтягивающей майкой. Вырезы на интимном месте фитнес-модели стали изюминкой на фото, ведь показали ее тело с нового и смелого ракурса.

«Пожалуйста 🙏🏻, не смотри на это свысока, вид снизу лучше; может нам сердце разбить💖😍💖; такое прекрасное создание❤️; сколько можно интриговать👌🏻; Вот это так шикарно! Ты хорошо его носишь❤; Боже, ты такая великолепная, Ана; Обожаю эти шорты! Я подписан на тебя примерно с 2014 года, я думаю, что мне все еще нравится видеть тебя; Так горячо; Так много красоты cheri🙌❤️❤️; Что ж .. Ты всегда можешь их сшить ...; Вау красиво 😚; Клубничный коктейль Yum!».

Отметим, мы также сообщали, что после того, как Ана завела свою страницу в Инстаграм, у нее появилось множество фанатов, а сама она начала работать над открытием собственного магазина. Фитнес-красотка создала удобную одежду для девушек и акцентировала внимание на форме.

Теперь сама Чери показывает на фото, как выглядит ее фигура в такой одежде со стяжками на ягодицах. Она намерено демонстрирует фигуру, чтоб подчеркнуть привлекательность своего тела и привлечь еще больше внимания фанатов к своему внешнему виду.

«Кто хочет присоединиться к моей странице на день тренировки! 💕💪🏼🍑 она будет очень скоро, но если не успеваете, то не переживайте. Чтобы посмотреть прямую трансляцию позже, которую мы сохраняем на 24 часа, зайдите ко мне», - написала Ана, отмечая время своих занятий.

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