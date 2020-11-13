Американська фітнес-модель Ана Чері показала в спортивному одязі свої форми

Знаменитість активно займається спортом, що не можна не відзначити по її фігурі, повідомляє Politeka.net. Модель викладає відео своїх занять, а також займається випуском одягу для спорту.

Так, красуня порадувала шанувальників, з'явившись в тісному білосніжному топіку, з якого вистрибував бюст.

Груди красиво виглядали в такому тісному одязі, і, здавалося, їм мало місця.

Шортики з леопардовим принтом обтягнули пружні сідниці, а також виділили тонку талію.

Зірка зібрала кучеряве волосся у хвостик. Вона посміхалася і повернула голову вбік. Фото вийшло дуже грайливим, ніжним і сонячним.

"Це четвер!! І я бігаю, намагаючись підготувати все до завтрашньої зйомки ... Якщо ви хочете коротко побачити все, що ми покажемо у випуску з двох частин в листопаді цього року, підписуйтесь на ... 👍 🏼 💕 я дуже рада показати вам все, над чим я працювала протягом декількох місяців !!! 😆 😆 😆 ",- написала Чері.

За дев'ять годин пост зібрав понад 50 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали масу компліментів неймовірної зовнішності знаменитості.

Раніше ми писали, що Ана Чері приміряла крихітне бікіні з ледь помітними зав'язками і прогулялася в ньому на узбережжі, а також покрутила п'ятою точкою на гойдалках для залучення уваги. Як правило, модель постійно акцентує увагу на сідницях, якими дуже пишається.

"Коли буде похмуро, нехай буде сонце! ☀ ️ бризки і гойдалки у вихідні...",- написала Ана.

Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру

А ще Politeka писала, що спокуслива Ана Чері порадувала, обтягнувши свій пружний "горішок" Екстра міні

Також Politeka повідомляла, що Ана Чері пограла на камеру своїми "ягідками" в Невидимій білизні