Американская фитнес-модель Ана Чери показала в спортивной одежде свои завидные формы

Знаменитость активно занимается спортом, что нельзя не отметить по ее фигуре, сообщает Politeka.net. Модель выкладывает видео своих занятий, а также занимается выпуском одежды для спорта.

Так, красотка порадовала поклонников, появившись в тесном белоснежном топике, из которого выпрыгивал бюст.

Грудь красиво смотрелась в столь тесной одежде, и, казалось, ей мало места.

Шортики с леопардовым принтом обтянули упругие ягодицы, а также выделили тонкую талию.

Звезда собрала кудрявые волосы в хвостик. Она улыбалась и повернула голову вбок. Фото вышло очень игривым, нежным и солнечным.

"Это четверг!! И я бегаю, пытаясь подготовить все к завтрашней съемке @cheri_fit Ecom. Если вы хотите вкратце увидеть все, что мы покажем в выпуске из двух частей в ноябре этого года, подписывайтесь на .... 👍🏼💕 Я очень рада показать вам все, над чем я работала в течение нескольких месяцев !!! 😆😆😆", - написала Чери.

За девять часов пост собрал более 50 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали массу комплиментов невероятной внешности знаменитости.

Ранее мы писали, что Ана Чери примерила крошечное бикини с едва заметными завязками и прогулялась в нем на побережье, а также покрутила пятой точкой на качелях для привлечения внимания. Как правило, модель постоянно акцентирует внимание на ягодицах, которыми очень гордится.

"Когда будет пасмурно, пусть будет солнце! ☀️🤗 брызги и качели в выходные...", - написала Ана.

Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру

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