Відома фітнес-модель Юлія Мішура розповіла про прийдешню приємну подію в її родині

Красуня опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram фотографію з нової квартири, в якій повним ходом йде ремонт, передає Politeka.net.

Дівчина позує в стильному чорному спортивному костюмі на тлі сірих бетонних стін новобудови.

Судячи з хештегів, вже незабаром Юлія переїде в житловий комплекс "Файна Таун" на Нивках. Вона з нетерпінням чекає завершення ремонту та новосілля, про що свідчить і підпис до фото.

"Давно не було фото з квартири🖤 ми все ближче до переїзду🥰 🙏 🏽", – повідомила Мішура.

Як відомо, українська спортсменка прославилася після того, як завоювала кубок Європи з бодібілдингу в 2016 році.

Зараз дівчина активно розкручує свій Instagram-аккаунт, де ділиться з численною аудиторією знімками підтягнутого тіла і роздає поради щодо приведення свого організму в спортивну форму.

Особливу увагу привертають відверті знімки красуні. Так, зовсім недавно Мішура епатувала публіку спекотним образом.

Юлія одягла тісний помаранчевий костюм, під яким не було білизни, що видно за виразними випираючими ознаками. Модель втягнула живіт і виставила назад свої апетитні сідниці.

Ми також розповідали, що Мішура поділилася знімками, на яких постала з обранцем в одній нижній білизні.

Вона продемонструвала відточену роками і важкими тренуваннями фігуру в білому топіку і трусиках з мереживними вставками. Красуня щільно "запакувала" свої принади – силует розбурхує уяву. Чоловік дівчини, який не поступається їй у спортивній формі, позував у чорних боксерках.

Нагадаємо, фітнес-модель Юлія Мішура заінтригувала кадром крупним планом.

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