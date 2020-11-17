Американська фітнес-модель Ана Чері показала пристрасний образ в одній білизні з червоних мережив

Дівчина захоплюється своєю красою в соціальній мережі Instagram досить часто. Майже кожен день Ана публікує нові фото з відпочинку. Так як дівчина рідко кудись їздить, вона готує фотоматеріал заздалегідь, щоб після відпустки ще довго радувати фанатів фото. Останнім часом Чері все рідше публікує кадри з тренувань, почавши робити акцент просто на своєму тілі.

Ана є фітнес-тренером, тому не вважає за необхідне сидіти на дієтах, замість цього вона посилено тренується, коли їй здається, що вона набрала багато зайвого. На представлених кадрах також видно, що дівчина любить балувати себе примірками пікантного білизни і показувати це шанувальникам.

Знімаючись перед дзеркалом, Ана покрутилася в червоних мереживах і не стала приховувати своїх достоїнств:

"Ох який багатий у вас низ🍑 😋 😘; люблю тебе, дитинко; дай мені трохи вогню👌; видовищний образ у цієї красуні; зовсім ще крихітка така😍 😍; ти дуже гаряча дамочка; мама танцює для мене; вау, спина така красива🔥; ідеально😍; де ти, Ана Чері?; Чудове тіло!; це правда вибух і вона це знає».

Ми також писали, що дівчина любить акцентувати увагу на своєму тілі, щоб залучати шанувальників і далі.

Число фоловерів зірки давно перевищило 12 мільйонів, тому Чері завжди ділиться кадрами якомога часто. В її профілі можна знайти найяскравіші кадри, але найбільш обговорюваними залишаються фото в бікіні.

На одному з таких фото зірка позувала в синьому бікіні, яке вдало підкреслило її підкачані і засмаглі сідниці. Ана позувала біля басейну, млосно пригнувшись і показуючи новий образ:

"Вона як моделька з фільмів; Вау так круто 🌹; Маміта, просто прекрасна і шикарна; не можна відірватися від такої спокусливої і розкішної Дітки; ти вбиваєш мене, Смоллс 😄; Красиво💋 💋 💋; дуже мила картинка; може врятувати мене моя любов? 🐬 ; Гаряча жінка"»

Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру

А ще Politeka писала, що спокуслива Ана Чері порадувала, обтягнувши свій пружний "горішок" Екстра міні

Також Politeka повідомляла, що Ана Чері пограла на камеру своїми "ягідками" в Невидимій білизні