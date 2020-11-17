Американская фитнес-модель Ана Чери показала страстный образ в одном белье из красных кружев

Девушка восхищается своей красотой в социальной сети Инстаграм довольно часто. Почти каждый день Ана публикует новые фото из отдыха. Так как девушка редко куда-то ездит, она готовит фотоматериал заранее, чтобы после отпуска еще долго радовать фанатов фото. В последнее время Чери все реже публикует кадры с тренировок, начав делать акцент просто на своем теле.

Ана является фитнес-тренером, потому не считает необходимым сидеть на диетах, вместо этого она усиленно тренируется, когда ей кажется, что она набрала много лишнего. На представленных кадрах также видно, что девушка любит баловать себя примерками пикантного белья и показывать это поклонникам.

Снимаясь перед зеркалом, Ана покрутилась в красных кружевах и не стала скрывать своих достоинств:

«Ох какой богатый у вас низ🍑😋😘; Люблю тебя, детка; дай мне немного огня👌; Зрелищный образ у этой красотки; Совсем еще малышка такая😍😍; Ты очень горячая дамочка; Мама танцует для меня; Вау, спина такая красивая 🔥; Идеально в ритме танго😍; Где ты, Ана Чери?; Восхитительное тело малышки!; это правда взрыв и она это знает️ 😍 🔥 💋».

Мы также писали, что девушка любит акцентировать внимание на своем теле, чтобы привлекать поклонников и далее.

Число фолловеров звезды давно превысило 12 миллионов, поэтому Чери всегда делится кадрами как можно часто. В ее профиле можно найти самые яркие кадры, но наиболее обсуждаемыми остаются фото в бикини.

На одном из таких фото звезда позировала в синем бикини, которое удачно подчеркнуло ее подкачанные и загорелые ягодицы. Ана позировала у бассейна, томно пригнувшись и показывая новый образ:

«Она как моделька из фильмов; Вау так круто 🌹; Мамита, просто прекрасная и шикарная; Нельзя оторваться от такой соблазнительной и роскошной детки; Ты убиваешь меня, Смоллс 😄; Красиво 💋💋💋; Очень милая картинка; Может спасти меня моя любовь? 🐬; Горячая женщина».

Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру

А еще Politeka писала, что соблазнительная Ана Чери порадовала, обтянув свой упругий "орешек" экстра мини

Также Politeka сообщала, что Ана Чери поиграла на камеру своими "ягодками" в невидимом белье