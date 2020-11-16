Киянин подякував за підтримку всім, хто переживав за нього

Українець Олексій Новіков здобув перемогу на турнірі World Strongest Man 2020

За звання найсильнішої людини планети він боровся в американській Флориді чотири дні, залишивши позаду 25 найсильніших атлетів планети, передає Politeka.net з посиланням на інформацію в ЗМІ.

Легендарний силовий турнір завершився у Флориді 15 листопада, й українець став наймолодшим в історії чемпіоном. Його тренет – Сергій Осипчук.

Друге місце зайняв Том Стольтман з Великобританії, а третє – Джейф Карон з Канади.

У перший же день змагань Новіков встановив світовий рекорд у становій тязі 537,5 кг. Це найкращий результат на планеті і робить 24-річного Олексія найсильнішою людиною світу. Рекорд буде занесений до Книги рекордів Гіннесса.

Після виступу сам Едді Холл, який був багаторічним власником попереднього рекорду, привітав українського спортсмена.

Про свою перемогу Новіков написав у соціальній мережі Instagram, опублікувавши фото з турніру і подякувавши всім, хто причетний до його тріумфу.

"Я дякую всім і кожному, хто підтримував. Сім'я, рідні, близькі, друзі, тренер. Ви всі вклали в мене багато, і це велика робота, яка не можлива була без вас. Це велика перемога моя, І, я сподіваюся, для багатьох, хто стежив за цим, я дуже вдячний за слова підтримки і за привітання. Я наймолодший WSM, і це тільки початок, ще багато титулів перемог і також поразок попереду, але вони мене роблять сильнішими. Це багато в чому для вас, мої улюблені українці. Дуже хочу додому. Титул повернувся...".

У ще одній публікації Олексій звернувся до свого покійного дідуся.

"Діду, це все для тебе. Ти мені допомагав всі змагання і був зі мною. За пару місяців до цього, я мріяв, щоб ти побачив це, я знаю, що ти все бачиш і так...",- підписав він фото з кубком.

Нагадаємо, Олексій Новіков підкорив самого Шварценеггера.

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