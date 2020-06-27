Знаменитый украинский спортсмен Василий Вирастюк оказался на больничной койке после серьезной операции

Стронгмен, в своем время ставший обладателем титула «Самый сильный человек мира», рассказал о проблемах со здоровьем на своей странице в Фейсбук.

Вирастюк признался, что на днях отправился на осмотр своего тазобедренного сустава, после чего стала понятно, что ему нужна операция.

«Теперь у меня "новая шаровая опора" на правой ноге. Уже 3-й день после операции! Двигаюсь пока мало, делаю упражнения (зарядку) для прооперованной ноги, все катетеры уже вытащили (так легче), антибиотики еще колят, обезболивающее стараюсь применять только перед сном. Одним словом - процесс продолжается», - рассказал спортсмен.

По его словам, еще в 2011 году ему поставили диагноз «коксартроз». Несмотря на это, несколько лет он продолжал терпеть сильные боли, а на первую операцию решился только спустя пять лет. Вирастюк рассказал, что к тому моменту его правый тазобедренный сустав уже находился на 3-й стадии разрушения.

Стронгмен отметил, что более правильным решением было бы сделать операцию в ближайший год, однако он продолжал откладывать это решение «пока не "припекло" по-настоящему».

Спортсмен заметил, что сейчас его подтолкнул на операцию карантин, благодаря которому его планы оказались отложены на неопределенное время.

Напомним, Вирастюк рассказал, как Усика подставили с Крымом: "Ему уже давно стоило бы...".

Как сообщала Politeka, Вирастюк осадил украинцев, ищущих лучшей жизни в Европе: "Пусть даже не мечтают".

Также Politeka писала, что Вирастюк резко высказался о жизни на Донбассе: "Там мародерство, а народ дикий".