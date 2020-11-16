Киевлянин поблагодарил за поддержку всех, кто переживал за него

Украинец Алексей Новиков одержал победу на турнире World Strongest Man 2020

За звание самого сильного человека планеты он боролся в американской Флориде четыре дня, оставив позади 25 самых сильных атлетов планеты, передает Politeka.net со ссылкой на информацию в СМИ.

Легендарный силовой турнир завершился во Флориде 15 ноября, и украинец стал самым молодым в истории чемпионом. Его тренер – Сергей Осипчук.

Второе место занял Том Стольтман из Великобритании, а третье – Джейф Карон из Канады.

В первый же день состязаний Новиков установил мировой рекорд в становой тяге 537,5 кг. Это лучший результат на планете и делает 24-летнего Алексея самым сильным человеком мира. Рекорд будет занесён в книгу рекордов Гиннесса.

После выступления сам Эдди Холл, который был многолетним владельцем предыдущего рекорда, поздравил украинского спортсмена.

О своей победе Новиков написал в социальной сети Инстаграм, опубликовав фото с турнира и поблагодарив всех, кто причастен к его триумфу.

«Я благодарю всех и каждого, кто поддерживал. Семья, родные, близкие, друзья, тренер. Вы все вложили в меня много, и это Большая работа, которая не возможна была без вас. Это Большая победа моя, и, я надеюсь, для многих, кто следил за этим, я очень благодарен за слова поддержки и за поздравления. Я самый молодой WSM, и это только начало, ещё много титулов побед и также поражений впереди, но они меня делают сильнее. Это во многом для вас, мои любимые украинцы. Очень хочу домой. Титул вернулся...».

В еще одной публикации Алексей обратился к своему поконому дедушке.

«Деда, это все для тебя. Ты мне помогал все Соревнования и был со мной. За пару месяцев до этого, я мечтал, чтобы ты увидел это, я знаю, что ты все видишь и так...», – подписал он фото с кубком.

Напомним, Алексей Новиков покорил самого Шварценеггера.

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