Американська фітнес-модель Ана Чері показала сміливий образ в одній білизні з чорних мережив

Популярна фітнес-красуня є затребуваною моделлю, яка рекламує не тільки одяг свого нового спортивного магазину, але ще й інших брендів. Ана часто показує себе в сміливих бікіні і незвичайних костюмах, проте одними з найпопулярніших фото залишаються знімки, влаштовані в фотостудіях для реклами білизни.

Чері не соромиться через увагу камер, тому відчуває себе впевнено, навіть коли позує фактично без одягу. Чорна тканина і мережива зі стрічками, як видно, насилу приховує її пишні форми, тоді як Ана лише посміхається, дивлячись в об'єктив.

Акуратно зібране волосся, легкий макіяж і обстановка в кімнаті вдало завершили кадр. При цьому шанувальники були дуже досить, адже спортсменка показала всю фігуру і не приховала від них нічого.

Ось що писали шанувальники:

«Вау яка сердечна жінка ♥ ️😘😍❤️; Чудово 😍🔥; Моя прекрасна анахери😘💋; Яка ти красива дама ☺; 🌹😊😮Wonderfulll 😮😊🌹; ти красива, ти мені дуже подобаєшся; Красуня😍; Вау 👍🔥 Відмінно; Цей кузов унікальний ❤️; Дивовижна краса 🙌; Красиве чорне бікіні 💯❤» Вона як вечірні троянди або німфа виходять з моря».

Раніше ми писали, що Ана відвідує різні заходи вкрай рідко, а у відпустку відправляється з подругами, щоб розрядити обстановку. При цьому популярна фітнес-модель вміє показати різні образи незважаючи на те, що робить більшість Селфі вдома.

Також Чері подобаються студійні фотосесії, заради яких вона приміряє мереживні вбрання і без найменшого збентеження демонструє своє тіло. Цього разу на фото можна побачити, як Чері насолоджується відпочинком в кріслі з незвичайною спинкою з безліччю візерунком. Сама дівчина позує в білизні в чорний горошок і показує, як засмагла під час відпустки.

"Нещодавно Instagram зняв мою останню фотографію 😂 подивіться, схоже це відбувається через те, що IG не може впоратися з моїм декольте️️», - написала Ана.

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