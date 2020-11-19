Відомий фітнес-тренер Аніта Луценко показала, як досягти ідеальних форм

На кадрах Луценко позує в лосинах, кофті і кросівках. На ногах можна побачити додаткову вагу, який потрібен для занять. Дівчина присідала і задирала ноги, демонструючи своє тренування. На інших кадрах Аніта показала ще кілька вправ. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 12 тисяч лайків і написали коментарі:

"Взагалі вогонь, а де взяти такі лосини?", Судячи з відгуків, можна було просто виставити фото в лосинах..... Комплекс вправ супер!!!", "Ого. Це вогонь", "остання вправа - акробатика", " Ось це піруети. Як таке повторити?! Особливо останнє" ," ви молодець!!! І десь ми", "Не, Ну останнє взагалі", "нічого собі) я так точно не зможу".

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«У мене є 2 Приголомшливі фрази, які допомагають мені відкривати будь-які двері в світі:» на себе «і» від себе", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Луценко позує в спортивних штанях і облягаючому ТОПі, витончено поглядаючи в сторону.

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