Известная фитнес-тренер Анита Луценко, звезда "Зважені та щасливі", показала, как получить фигуру такую, как у нее

Красотка поделилась комплексом упражнений, которые помогут поддержать себя в форме, передает Politeka.net. В своем Инстаграм, звезда записала несколько видео, показывая, как достичь идеальной фигуры. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Для своих занятий красотка выбрала розовую футболочку и спортивные брюки. Тренер в разных позах на коврике качала ягодицы, пресс и делала планку.

"Короткий комплекс на ягодицы, внутреннюю поверхность ног и пресс.

1. Носок в потолок 15 раз ( выдох вверх)

2. Отведение на боку 15 раз

3. Разведения ног 15 раз

4. Подъем таза 20 раз

5. Планка 45 сек

6. Пресс по диагонали 20 раз Выполнить упражнения одно за другим без перерыва, отдохнуть 30 сек и повторить все с самого начала 🙌🏻 итого 2 подхода Можно на ноги одеть грузики", - написала Анита.

За четыре часа пост собрал более 15 тысяч лайков и много комментариев.

"Аниточка, благодарю Вас, не жалеете сил, времени, энергии и делитесь с нами такими полезными упражнениями! 🙏🌺👍", "Ой, круто 🔥 спасибо большое 😊", "Анита ,Спасибо Вам 😉 👍", "Стремлюсь быть такой же спортивной и здоровой как Вы💙", "Анита, у вас всегда есть что-то новое🔥", "Разминка + этот комплекс выполнены)👍", Классное упражнение 3 ножницы ногами!!!! Прям ходить потом ойойой😂", "Супер, как раз хочу убрать 10см с ног и бедер", " Спасибо Аниточка😍 То, что нужно 👏👏👏👏👏", - написали пользователи сети.

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