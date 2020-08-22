Известная украинская фитнес-тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко устроила фотосессию во время романтического свидания

Так, популярная спортсменка на своей странице в Инстаграм продемонстрировала серию снимков, сделанных во время прогулки на яхте, пишет Politeka.net

Для этого Анита выбрала легкое белое платье в черный мелкий горошек, в котором она выглядела очень нежной и воздушной. Знаменитость вертелась перед камерой и принимала разные позы, от мечтательной до соблазнительной. На некоторых фото Луценко слегка задрала платье, показав стройную ножку.

«Вчера май ван лав ❤️ пригласил на секретное свидание и как же это приятно прям до щекотки на уровне сердца, особенно когда ожидаешь одно, а по итогу под парусами 🥰», - говорится в подписи.

Пользователи сети не остались равнодушными и забросали фитнес-стренера восторженными комментариями, отметив, что Анита выглядит очень красивой и нежной.

«❤️Вы крутая и классная❤️❤️», «Свидание с мужем – это супер», «Женщина – мечта», «Какая же ты красота здесь! Особенно видно, что это фотографировали любящие глаза и руки 😍», «Какая вы красивая», «Вы такая нежная», - пишу люди.

Нужно отметить, что Анита Луценко прославилась после того, как стала тренером, а затем и ведущей популярного шоу «Зважені та щасливі». Вся Украина наблюдала за тем, как спортсменка помогала участникам проекта избавиться от лишнего веса и начать новую жизнь.

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АНит