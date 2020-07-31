Известная украинская фитнес-тренер Анита Луценко, звезда "Зважені та щасливі", показала себя в непривычном образе

На фото красотка показала себя в черном платье. Луценко не надевала белье, а образ дополнила шпилькой и свежей прической. Анита стояла на фоне реки и можно увидеть пляж на другом берегу. Как оказалось, фитнес-тренер была в Турции в одном из элитных отелей. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Когда не на спорте. Интересный факт, что многие видя меня в платье искренне удивляются, что я не хожу в спортивной форме круглосуточно. Но это звучит для меня , примерно , как удивление, почему доктор едет на работу с работы и в ресторан и дома не в халате", - написала Луценко.

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Фанаты поставили почти 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вы королева и в платье, и в форме", "Очень красивая", "Тоненькая, изящная, очень харизматичная ))", "Анита, вы красавица", "фигура очень женственная такая легкая и утонченная", "Вы восхитительны", "Вам очень идёт платье".

Сообщалось, что 36-летняя украинская спортсменка, главный тренер шоу "Зважені та щасливі", Анита Луценко, рассказала о своем новом марафоне.

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Что такое в моём представлении НОРМАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. ⠀ Это когда ты можешь съесть всё и потом спокойно спать, а не плакать и корить себя. ⠀ Это когда ты не хочешь круглосуточно есть только гадости. С чего бы это, если ты любишь своё тело и хочешь быть здоровой и красивой! ⠀ Это когда ты можешь выпить, но что-то вкусное и не бутылку. А можешь и бутылку если сильно плохо. Но надеюсь раз в год сильно плохо бывает. ⠀ Это когда ты не считаешь ккал, но знаешь что в руккола их мало, а в торте и алкоголе много. ⠀ Это когда ты не болеешь орторекстей ( выискивание только полезного, эко, безглютен, очень чистого и тд) но при этом твоё меню разнообразно, а не только: борщ, котлета, огурцы, помидоры. ⠀ Это когда ты ешь сладостей ровно столько чтоб удовлетворить вкус и голову, но не так много, чтоб успеть навредить фигуре. ⠀ Это когда ты о еде думаешь как об одном из кайфов в жизни, а не врага номер один. ⠀ Аминь. ⠀ Фото: viktoriiasmetana #fitnessgirl

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Анита похвасталась формами на нескольких снимках, позируя в черном боди с глубоким декольте. Верх одежды подчеркнул сочные прелести красотки, а длинное аккуратное украшение добавила акцента. 

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