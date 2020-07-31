Известная украинская фитнес-тренер Анита Луценко, звезда "Зважені та щасливі", показала себя в непривычном образе

На фото красотка показала себя в черном платье. Луценко не надевала белье, а образ дополнила шпилькой и свежей прической. Анита стояла на фоне реки и можно увидеть пляж на другом берегу. Как оказалось, фитнес-тренер была в Турции в одном из элитных отелей. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Когда не на спорте. Интересный факт, что многие видя меня в платье искренне удивляются, что я не хожу в спортивной форме круглосуточно. Но это звучит для меня , примерно , как удивление, почему доктор едет на работу с работы и в ресторан и дома не в халате", - написала Луценко.

Фанаты поставили почти 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вы королева и в платье, и в форме", "Очень красивая", "Тоненькая, изящная, очень харизматичная ))", "Анита, вы красавица", "фигура очень женственная такая легкая и утонченная", "Вы восхитительны", "Вам очень идёт платье".

Сообщалось, что 36-летняя украинская спортсменка, главный тренер шоу "Зважені та щасливі", Анита Луценко, рассказала о своем новом марафоне.

Анита похвасталась формами на нескольких снимках, позируя в черном боди с глубоким декольте. Верх одежды подчеркнул сочные прелести красотки, а длинное аккуратное украшение добавила акцента.

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