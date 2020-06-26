Известная украинская телеведущая Анита Луценко, звезда "Зважені та щасливі", показала свою фигуру и рассказала о кризисе

На фото Луценко позирует в красном боди, а образ дополнила ботинками, белыми носками и черным поясом. Красотка сидела на полу и сложила ноги спереди, демонстрируя подтянутую фигуру. Волосы Анита элегантно уклала, подчеркнув свой стиль. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Какой-то у меня кризис написания постов, после двух глобальных обучений в голове стало всё-таки просто и понятно, что даже не знаю о чём писать, есть идеи? Что вам интересно услышать от меня?", - написала Луценко.

Фанаты поставили почти 4 тысячи лайков и написали комментарии:

"Анита,скажите,как быть,если на фоне приема КОК увеличился вес (или это отеки). Подсчет калорий не даёт особого похудения,я активна и кушаю не больше своей нормы (в расчете для похудения)", "Красавица", "Интересно про путь тренера. Когда поздно начинать. Что читать, смотреть, что в себе тренировать))", "Подскажите мужчину", "Мотивируешь".

Ранее мы сообщали, что Анита предстала в облегающей черной маечке, которая подчеркнула ее грудь и позволила насладиться видами на накаченные ручки.

Глубокое декольте придавало образу некой пикантности.

Напомним, ведущая "Зважені та щасливі" Анита Луценко покорила подтянутой фигурой

А еще Politeka писала, что раздетая ведущая "Зважені та щасливі" Анита Луценко поделилась кадрами удовольствия

Также Politeka сообщала, что ведущая "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала главные ошибки при отжиманиях



