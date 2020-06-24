36-летняя украинская спортсменка, главный тренер шоу "Зважені та щасливі", Анита Луценко, снова поразила своей стройностью 

Звезда опубликовала жаркое фото в своем Инстаграм, передает Politeka.net. Анита предстала в облегающей черной маечке, которая подчеркнула ее грудь и позволила насладиться видами на накаченные ручки. 

Глубокое декольте придавало образу некой пикантности.

Обтягивающие леггинсы подчеркнули упругие ягодицы и стройные, рельефные ножки. Красотка позировала без обуви, засветив свой темный маникюр. 

Луценко вытянулась на носочках, чтобы сделать силуэт еще стройнее. Спортсменка сделала аккуратную укладку и улыбнулась в камеру. 

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"Как всегда красивые и удобные вещи для спорта...", - подписала фото звезда. 

За четыре часа пост собрал более 5000 лайков и много комментариев. 

"Вау", "Ухты, как красиво", "Супер😍", "Красивое тело ❤️ Вы молодец!", - написали пользователи сети. 

Напомним, Анита Луценко проводила тренировку в белой короткой майке и оранжевых спортивных штанах, а также в кроссовках. 

Красотка расстелила каремат и показала несколько упражнений по 45 секунд, сделав акцент на трицепс. 

Ранее сообщалось, что Анита Луценко показала себя в кроссовках, велотреках и майке. Луценко позировала сидя на велосипеде, а для безопасности решила надеть шлем.

Звезда улыбалась на камеру и демонстрировала свой железный байк, на котором решила проехать.

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Всё как вы любите 👌🏻😅 ⠀ Тренировка на все тело по 45 сек. на каждое упражнение (акцент на трицепс) 🙌🏻 1. Планка-горка + вышагивание 2. Трицепс на боку (одна сторона) 3. Трицепс другая сторона 4. Подъем ноги лёжа на животе 5. Узкие отжимания 6. Пресс обычный 7. Пресс твист Выполни все упражнения подряд, отдохни 30 сек и повтори весь круг сначала 💃🏼. При желании можно всего 3 круга. Наслаждайтесь, пишите ощущения😘 @rexona_ukraine #рухайсябільшевдома

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Напомним также, что  Анита Луценко обратила внимание на распространенные ошибки во время отжиманий.

"Мне кажется 95% женщин их тихо ненавидит и не делает, конечно же, в связи с этим 🤪 а вот и зря! ...",  - написала она. 

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Ммм...отжимания)) Мне кажется 95% женщин их тихо ненавидет и не делает конечно же в связи с этим 🤪 а вот и зря! Это базовое упражнение включает мышцы: груди, пресса и рук. Можно делать с колен, но главное с касанием грудью пола и плавно. А про красоту рук скажу так: когда ты сможешь сделать 3 подхода по 15 отжиманий с колен - вопрос некрасивых рук и «впереди вот эта штучка около лифчика»😅 тебе перестанут беспокоить) ❤️

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Напомним, ведущая "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала, как правильно приседать: "Важно делать...".

Как сообщала Politeka, участник шоу «Зважені та щасливі» ошеломил изменениями в своей жизни: «грозится откормить».

Также Politeka писала, что звезда «Зважених та щасливих» изменилась до неузнаваемости: «челюсть отпала».