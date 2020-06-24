36-летняя украинская спортсменка, главный тренер шоу "Зважені та щасливі", Анита Луценко, снова поразила своей стройностью

Звезда опубликовала жаркое фото в своем Инстаграм, передает Politeka.net. Анита предстала в облегающей черной маечке, которая подчеркнула ее грудь и позволила насладиться видами на накаченные ручки.

Глубокое декольте придавало образу некой пикантности.

Обтягивающие леггинсы подчеркнули упругие ягодицы и стройные, рельефные ножки. Красотка позировала без обуви, засветив свой темный маникюр.

Луценко вытянулась на носочках, чтобы сделать силуэт еще стройнее. Спортсменка сделала аккуратную укладку и улыбнулась в камеру.

"Как всегда красивые и удобные вещи для спорта...", - подписала фото звезда.

За четыре часа пост собрал более 5000 лайков и много комментариев.

"Вау", "Ухты, как красиво", "Супер😍", "Красивое тело ❤️ Вы молодец!", - написали пользователи сети.

Напомним, Анита Луценко проводила тренировку в белой короткой майке и оранжевых спортивных штанах, а также в кроссовках.

Красотка расстелила каремат и показала несколько упражнений по 45 секунд, сделав акцент на трицепс.

Ранее сообщалось, что Анита Луценко показала себя в кроссовках, велотреках и майке. Луценко позировала сидя на велосипеде, а для безопасности решила надеть шлем.

Звезда улыбалась на камеру и демонстрировала свой железный байк, на котором решила проехать.

Напомним также, что Анита Луценко обратила внимание на распространенные ошибки во время отжиманий.

"Мне кажется 95% женщин их тихо ненавидит и не делает, конечно же, в связи с этим 🤪 а вот и зря! ...", - написала она.

Напомним, ведущая "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала, как правильно приседать: "Важно делать...".

Как сообщала Politeka, участник шоу «Зважені та щасливі» ошеломил изменениями в своей жизни: «грозится откормить».

Также Politeka писала, что звезда «Зважених та щасливих» изменилась до неузнаваемости: «челюсть отпала».