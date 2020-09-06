36-летняя украинская спортсменка, главный тренер шоу "Зважені та щасливі", Анита Луценко, показала, благодаря чему обладает стройным и подкаченным телом

Звезда опубликовала в своем Инстаграм видео своих жарких тренировок, пишет Politeka.net. На кадрах спортсменка лежит на полу и выполняет упражнения по накачиванию пресса с поднятием ног.

При этом звезда позировала в короткой розовой футболке и черных спортивных штанах. На ногах Аниты - белоснежные кроссовки.

Кадры вышли очень познавательными.

"Доброе утро 😌🌟 Если вы проснулись и ВДРУГ захотелось качнуть пресс 🤞🏻😎 ➡️ ВОТ КОМПЛЕКС* 🙌🏻 Выполни с 1-4 упражнение —— 30 сек отдых и повтори сначала 🔥🔥🔥 всего 3 круга! (*упражнения для людей без проблем со здоровьем)... Ну что, Сделал/ла? Какие впечатления? 😎😛", - написала звезда.

За семь часов пост собрал более 17 тысяч лайков и много комментариев.

"Анита, ты даже не представляешь как я жду такие подборки от тебя! Всегда выполняю после суставной гимнастики утром!", "Класс! Спасибо! Буду делать!", "Благодарю💗очень классный комплекс👍👍👍", "Супер! Спасибо. Уже сделано✔", "Класс! Спасибо, сделали всей семьёй 💪💪💪", "Как я Вас люблю! Спасибо за такие утренние мотивации! 👌💪🏼", "Ууух, горит-то как🔥🔥🔥" - написали пользователи сети.

Напомним, Анита Луценко предстала в топе и леггинсах шоколадного оттенка.

Звезда немного выгнулась, чтобы показать свои изгибы тела во всей красе.

Топик обтянул грудь и позволил рассмотреть тонкую талию и упругий живот звезды, а леггинсы обтянули упругую пятую точку.

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